Посол РФ в Израиле заявил, что проход россиян через КПП "Рафах" сопряжен с рисками

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Проход россиян и граждан других стран через КПП "Рафах" сопряжен с рисками из-за опасной обстановки. Об этом российский посол в Израиле Анатолий Викторов рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Хоть там и не было больших инцидентов, тем не менее под постоянной угрозой обострения ситуации – проход граждан России и других стран, мы очень сильно обеспокоены", – уточнил он.

По его словам, Москва регулярно говорит об этом Тель-Авиву. В процесс вывода россиян из сектора Газа привлекаются дипломаты из Катара.

Викторов подчеркнул, что Россия признательна за содействие в эвакуации Палестине, Израилю, Египту. Он добавил, что около 100 граждан РФ могут покинуть анклав через КПП "Рафах" 15 ноября – это четвертая группа эвакуированных.

"Мы очень положительно оцениваем тот факт, что наконец-то мы начали операцию по вывозу российских граждан и членов их семей из подвергающегося обстрелам сектора Газа", – сказал он.

Помимо этого, Викторов подчеркнул, что РФ будет настаивать на том, чтобы интересы россиян учитывались при возможных договоренностях по освобождению заложников ХАМАС.

Ранее сообщалось, что 15 ноября КПП "Рафах" пересекла третья группа граждан РФ. Кроме того, самолет Ил-76 МЧС РФ, на борту которого находилась вторая группа эвакуированных из сектора Газа граждан России, совершил посадку в аэропорту Домодедово.

Эвакуацию граждан РФ из анклава, где с 7 октября идут боевые действия с Израилем, организовали 12 ноября.

13 ноября в рамках выполнения поручения Владимира Путина усилиями МИД совместно с российскими учреждениями в Тель-Авиве, Каире и Рамалле, МЧС и других ведомств удалось вернуть первую группу россиян в составе из 70 человек из сектора Газа.

Вторая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в столицу