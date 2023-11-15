Песков заявил, что спасатели РФ помогают гражданам стран СНГ в эвакуации из Газы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Российские спасатели в сложных ситуациях помогают гражданам не только РФ, но и стран СНГ и других государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что российская сторона помогает вывозить из сектора Газа граждан Белоруссии.

"Это есть и так будет всегда, и мы поэтому нашими спасателями гордимся", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что 15 ноября КПП "Рафах" пересекла третья группа граждан РФ. Кроме того, самолет Ил-76 МЧС РФ, на борту которого находилась вторая группа эвакуированных из сектора Газа граждан России, совершил посадку в аэропорту Домодедово.

Эвакуацию граждан РФ из анклава, где с 7 октября идут боевые действия с Израилем, организовали 12 ноября.

Между тем российский посол в Израиле Анатолий Викторов отмечал, что проход россиян и граждан других стран через КПП "Рафах" сопряжен с рисками из-за опасной обстановки. По его словам, Москва регулярно говорит об этом Тель-Авиву.

Вторая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в столицу