СБ ООН принял резолюцию Мальты по сектору Газа с акцентом на проблему защиты детей

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Совет безопасности ООН принял мальтийский проект ближневосточной гуманитарной резолюции, направленной на помощь детям в зоне конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

Из 15 членов СБ ООН за принятие документа проголосовали 12 стран. США, Великобритания и Россия воздержались от голосования.

Согласно резолюции, Совбез ООН требует от всех сторон конфликта соблюдать обязательства в рамках международного права, в том числе международного гуманитарного права, в частности, в вопросе защиты мирного населения, особенно детей.

В тексте содержится призыв к срочному объявлению длительных гуманитарных пауз и гуманитарных коридоров в секторе Газа для создания беспрепятственного и безопасного гуманитарного доступа для ООН, МККК и других гуманитарных организаций. Кроме того, резолюция призывает к немедленному освобождению заложников.

В тексте резолюции не упоминается осуждения ХАМАС, чего добивались США. При этом в резолюции нет призыва к прекращению огня, за что неоднократно выступала Россия.

Перед голосованием за мальтийский проект резолюции, Совбез не принял российскую поправку к ней, которая призывала к гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий. За российскую поправку выступили пять стран, девять воздержались. Против проголосовали только США.

Постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя ранее заявлял, что Совбез ООН фактически парализован из-за позиции США по ближневосточному конфликту. По его словам, именно из-за США Совбез до сих пор не сумел принять резолюцию, в которой было бы прописано неотложное требование прекращения огня.

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