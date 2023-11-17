Третья группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в аэропорт Домодедово

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Самолет МЧС РФ, на борту которого эвакуировалась из сектора Газа третья группа граждан России, приземлился в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает ТАСС.

"Только что в аэропорту Домодедово приземлился третий спецрейс из Каира, который привез 120 граждан и членов их семей", – рассказал директор департамента информационной политики МЧС РФ Роман Охотенко.

По его словам, самолеты МЧС России перевезли уже 288 человек, эвакуированных из сектора Газа. Охотенко отметил, что раненых среди них не было, "все люди в достаточно в хорошем состоянии здоровья". Всего же МЧС России получило 887 заявок от россиян и их родственников на эвакуацию из сектора.

По его словам, в пунктах временного размещения в настоящий момент остаются 97 человек, включая 39 детей.

15 ноября 107 россиян вместе с семьями пересекли пункт пропуска "Рафах".

В тот же день через КПП "Рафах" перешла третья группа граждан РФ. Кроме того, самолет Ил-76 МЧС РФ, на борту которого находилась вторая группа эвакуированных из сектора Газа граждан России, совершил посадку в аэропорту Домодедово.

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов выразил надежду, что эвакуация россиян из Газы завершится за 2–3 дня. Дипломат отметил, что все желающие выехать из региона уже присутствуют в списках.



Вторая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в столицу