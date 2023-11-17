РФ продолжит мероприятия по эвакуации из Газы – МИД

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Россия продолжит эвакуационные мероприятия из сектора Газа. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Отмечается, что эвакуация продолжится слаженными усилиями заграничных представительств России в Тель-Авиве, Каире, Дохе, Рамалле, а также профильных ведомств и МЧС.

В дипведомстве подчеркнули, что предпринимаются все необходимые усилия, чтобы обеспечить россиянам скорейший и безопасный выход из зоны конфликта, благополучное прибытие в РФ.

Россия также выразила признательность представителям египетских, катарских, израильских и палестинских властей за эффективное содействие.

Кроме того, в МИД сообщили, что 17 ноября в аэропорт Домодедово спецрейсом МЧС России из Каира прибыла очередная группа эвакуированных из Газы россиян и членов их семей. Выездная группа министерства оказала им содействие в прохождении пограничного, миграционного и паспортного контролей. В частности, были оформлены документы палестинцам, которые являются членами семей граждан России.

15 ноября 107 россиян вместе с семьями пересекли пункт пропуска "Рафах".

16 ноября российский посол в Израиле Анатолий Викторов выразил надежду, что эвакуация россиян из Газы завершится за 2–3 дня. Дипломат отметил, что все желающие выехать из региона уже присутствуют в списках.

Вторая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в столицу