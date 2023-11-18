Группа из 170 граждан РФ, пересекших в пятницу КПП "Рафах", выдвинулась в Каир

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Как минимум 170 россиян и членов их семей, пересекших КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта, выдвинулись в Каир. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Сообщается, что на данный момент организованная колонна из 170 человек выдвинулась в Каир, где в оперативном штабе МЧС России им окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, а также обеспечат питанием, водой и ночлегом.

Ранее стало известно, что более 500 россиян эвакуированы из сектора Газа, из них в Россию уже доставили 288 человек. Пункт пропуска "Рафах" 17 ноября пересекли порядка 200 граждан РФ и членов их семей. Это самая большая группа россиян, эвакуированных из сектора Газа.