Более 500 россиян эвакуированы из сектора Газа – МЧС

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Более 500 россиян эвакуированы из сектора Газа, из них в Россию уже доставили 288 человек, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Пункт пропуска "Рафах" 17 ноября пересекли порядка 200 граждан РФ и членов их семей. Это самая большая группа россиян, эвакуированных из сектора Газа.

Перешедших границу направят в Каир, где продолжает свою работу оперативный штаб МЧС России. На месте всю необходимую медицинскую и психологическую помощь им окажут спасатели, психологи и врачи.

Ранее сообщалось, что Россия продолжит эвакуационные мероприятия из сектора Газа. Они продолжатся слаженными усилиями заграничных представительств России в Тель-Авиве, Каире, Дохе, Рамалле, а также профильных ведомств и МЧС.

РФ выразила признательность представителям египетских, катарских, израильских и палестинских властей за эффективное содействие.

В МИД сообщили, что 17 ноября в аэропорт Домодедово спецрейсом МЧС России из Каира прибыла очередная группа эвакуированных из Газы россиян и членов их семей. Выездная группа министерства оказала им содействие в прохождении пограничного, миграционного и паспортного контроля. В частности, были оформлены документы палестинцам, которые являются членами семей граждан России.

15 ноября 107 россиян вместе с семьями пересекли пункт пропуска "Рафах". 16 ноября российский посол в Израиле Анатолий Викторов выразил надежду, что эвакуация россиян из Газы завершится за 2–3 дня. Дипломат отметил, что все желающие выехать из региона уже присутствуют в списках.

Вторая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в столицу