МЧС РФ доставит очередную партию гуманитарной помощи сектору Газа

Фото: МЧС России

МЧС России доставит очередную партию гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Об этом ведомство сообщает в телеграм-канале.



"Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из Махачкалы в Арабскую Республику Египет", – указано в сообщении.

Гуманитарная помощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые и отправят ее в сектор Газа. По данным ТАСС, в состав груза входят генераторы, одежда, перевязочные материалы, продукты и детское питание общим весом порядка 27 тонн.

МЧС России постоянно доставляет гуманитарную помощь в сектор Газа. В прошлую партию помощи весом порядка 30 тонн вошли матрасы, подушки, средства личной гигиены, продукты, детское питание.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". В конце октября началась наземная фаза операции Израиля. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

Из-за израильских бомбардировок сектора Газа погибли более 12,3 тысячи человек.

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