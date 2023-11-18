Спецборт МЧС РФ вылетел Египет для доставки 30 тонн гумпомощи населению Газы

Фото: МИД России/ТАСС

МЧС России доставит еще 30 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Российский спецборт Ил-76 вылетел из Грозного в Египет. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В составе гуманитарного груза – матрасы, подушки, средства личной гигиены, продукты, детское питание.

Воздушный мост по доставке гумпомощи организован по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова.

Гуманитарный груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца, они перенаправят его в сектор Газа.

Ранее в МЧС России сообщили, что вторая группа граждан России, перешедших через КПП "Рафах", направлена в Каир. Итого двумя колоннами в оперативный штаб МЧС России в Каире направляются 216 человек. В МЧС пообещали оказать людям всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, обеспечить питанием и ночлегом.