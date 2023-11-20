В Минздраве Газы заявили, что на севере анклава стали недоступны медуслуги

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Медицинские услуги больше недоступны на севере сектора Газа, о чем свидетельствуют действия израильских военных в индонезийской больнице. Об этом генеральный директор Минздрава анклава Мунир аль-Бурш заявил в интервью Al Jazeera.

По его данным, в больнице сейчас находятся минимум 100 пациентов, которым необходимо срочное хирургическое вмешательство, но возможности медиков сильно ограничены.

Он добавил, что израильские снайперы рассредоточены в зданиях, прилегающих к больнице. Аль-Бурш признался, что ведомство боится повторения "бойни", которую Израиль устроил 19 ноября.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что специалисты организации провели оценочную миссию в больнице "Аш-Шифа" в Газе и пришли к выводу, что она больше не может функционировать.

До этого отмечалось, что все пациенты, которые лежали в отделении реанимации больницы "Аш-Шифа" скончались из-за недельной блокады медучреждения военнослужащими Израиля.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей.

Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". В конце октября началась наземная фаза операции. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

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