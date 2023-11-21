Сотрудница ВОЗ погибла вместе со своей семьей в секторе Газа

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Сотрудница Всемирной организации здравоохранения умерла в секторе Газа вместе со своей семьей, написал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на своей странице в соцсети X.

"Наша молодая коллега Дима аль-Хадж трагически погибла вместе с 6-месячным сыном, мужем и двумя братьями", – поделился он.

Гебрейесус добавил, что еще несколько членов ее семьи, которые укрывались в том доме, также ушли из жизни.

Днем ранее в СМИ сообщали, что после артиллерийского обстрела ЦАХАЛ школы в секторе Газа погибли не менее 12 человек, еще десятки человек пострадали.

Отмечалось, что в образовательном учреждении в тот момент находились порядка двух тысяч человек. Это учебное заведение принадлежит агентству ООН для помощи палестинским беженцам.

Согласно последним данным анклава, число погибших в Газе превысило 14 128, среди них – более 5 840 детей. Еще более 33 тысяч человек пострадали.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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