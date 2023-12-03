Израиль уничтожил командира батальона ХАМАС, причастного к атаке 7 октября

Фото: ТАСС/AP/Ariel Schalit

Израильские истребители ликвидировали командира батальона "Шеджайя" радикальной группировки ХАМАС Вессама Фархата, причастного к атаке 7 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Сообщается, что удар ВВС был нанесен после получения ЦАХАЛ точных разведданных о местонахождении Фархата. По ее сведениям, Фархат принимал участие в столкновениях на территории Израиля 7 октября, во время которых он приказал боевикам входящего в ХАМАС спецподразделения "Нухба" проникнуть в кибуц Нахаль-Оз, расположенный вблизи границы с сектором Газа и атаковать пост ЦАХАЛ.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".