По меньшей мере 14 человек погибли в результате обстрела лагеря Нусейрат в Газе – СМИ

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Как минимум 14 человек стали жертвами обстрела израильской армией лагеря для беженцев Нусейрат в секторе Газа. Об этом сообщает палестинское агентство новостей WAFA.

В сообщении агентства отмечается, что среди погибших есть женщины и дети, также много пострадавших.

Помимо этого, по информации агентства, ожидается увеличение числа погибших, поскольку людей все еще продолжают доставать из-под обломков.

1 декабря Израиль сообщил о нарушении гуманитарного перемирия со стороны сектора Газа. Противовоздушная система еврейского государства сбила ракету, которая была выпущена со стороны анклава.

После этого израильская армия возобновила боевые действия против палестинских боевиков. ЦАХАЛ обвинила ХАМАС в нарушении гуманитарной паузы и открыла огонь.

При этом ХАМАС ответственность за возобновление боевых действий возложило на ЦАХАЛ. По словам представителей группировки, Израиль отклонил все предложения для продления перемирия.