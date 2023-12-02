Движение ХАМАС объявило, что обмена заложников не будет до окончания агрессии

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Палестинское движение ХАМАС объявило, что обмена заложников, находящихся в руках у радикалов в секторе Газа, на палестинцев, заключенных в израильских тюрьмах, не будет до окончания конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

Глава политбюро ХАМАС Салех аль-Арури рассказал, что сейчас никаких переговоров с израильской стороной не ведется. По его словам, с самого начала ХАМАС было готово освободить иностранцев без какой-либо компенсации. Также оно предполагало, что женщины и дети не будут предметом торга и также будут освобождены.

"Остальные лица, находящиеся у нас, это – солдаты или бывшие военные, и никаких переговоров в их отношении не будет вестись до окончания агрессии", – сказал он.

1 декабря Израиль сообщил о нарушении гуманитарного перемирия со стороны сектора Газа. Противовоздушная система еврейского государства сбила ракету, которая была выпущена со стороны анклава.

После этого израильская армия возобновила боевые действия против палестинских боевиков. ЦАХАЛ обвинила ХАМАС в нарушении гуманитарной паузы и открыла огонь.

При этом ХАМАС ответственность за возобновление боевых действий возложило на ЦАХАЛ. По словам представителей группировки, Израиль отклонил все предложения для продления перемирия.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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