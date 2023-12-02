Воздушная тревога впервые за день объявлена в центральной части Израиля

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Сирены воздушной тревоги впервые с начала дня прозвучали в центральных районах Израиля, сообщает ТАСС.

Они предупреждают жителей этой самой густонаселенной части страны об угрозе ракетного обстрела.

Позже боевое крыло палестинского движения ХАМАС – радикальная группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" – заявило о проведенном ракетном обстреле Тель-Авива в ответ на убийства израильскими силами мирного населения.

1 декабря Израиль сообщил о нарушении гуманитарного перемирия со стороны сектора Газа. Противовоздушная система еврейского государства сбила ракету, которая была выпущена со стороны анклава.

После этого израильская армия возобновила боевые действия против палестинских боевиков. ЦАХАЛ обвинила ХАМАС в нарушении гуманитарной паузы и открыла огонь.

При этом ХАМАС ответственность за возобновление боевых действий возложило на ЦАХАЛ. По словам представителей группировки, Израиль отклонил все предложения для продления перемирия.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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