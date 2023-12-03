США постоянно говорят Израилю о защите мирного населения в Газе – шеф Пентагона

Фото: 123RF/gabiixs

США неоднократно говорили Израилю о необходимости защищать гражданское население в секторе Газа. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает ТАСС.

Шеф Пентагона подчеркнул, что США неоднократно давали понять лидерам Израиля, что защита палестинского гражданского населения в секторе Газа является одновременно моральной ответственностью и стратегическим императивом.

"Я лично подталкивал израильских лидеров к тому, чтобы избегать жертв среди гражданского населения и избегаться безответственной риторики, предотвращать насилие со стороны поселенцев на Западном Берегу и резко расширять доступ к гуманитарной помощи", – сказал Остин.

При этом Ллойд Остин отметил, что Вашингтон всегда останется близким другом Израиля, а его поддержка "не подлежит обсуждению".

Ранее глава Пентагона подчеркнул, что США наполовину увеличили финансирование производства боеприпасов из-за высоких темпов расходования снарядов на Украине. Ллойд Остин добавил, что за время работы администрации президента Джо Байдена производство американских боеприпасов увеличилось в 4 раза.