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Политика

США постоянно говорят Израилю о защите мирного населения в Газе – шеф Пентагона

Фото: 123RF/gabiixs

США неоднократно говорили Израилю о необходимости защищать гражданское население в секторе Газа. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает ТАСС.

Шеф Пентагона подчеркнул, что США неоднократно давали понять лидерам Израиля, что защита палестинского гражданского населения в секторе Газа является одновременно моральной ответственностью и стратегическим императивом.

"Я лично подталкивал израильских лидеров к тому, чтобы избегать жертв среди гражданского населения и избегаться безответственной риторики, предотвращать насилие со стороны поселенцев на Западном Берегу и резко расширять доступ к гуманитарной помощи", – сказал Остин.

При этом Ллойд Остин отметил, что Вашингтон всегда останется близким другом Израиля, а его поддержка "не подлежит обсуждению".

Ранее глава Пентагона подчеркнул, что США наполовину увеличили финансирование производства боеприпасов из-за высоких темпов расходования снарядов на Украине. Ллойд Остин добавил, что за время работы администрации президента Джо Байдена производство американских боеприпасов увеличилось в 4 раза. 

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