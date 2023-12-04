Глава спецслужбы Израиля пообещал уничтожить членов ХАМАС по всему миру

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Глава службы общей безопасности Израиля Ронен Бар заявил, что Израиль ликвидирует всех членов радикальной палестинской группировки ХАМАС по всему миру. Об этом сообщает Times of Israel, ссылаясь на слова Бара.

Он пообещал, что члены ХАМАС будут уничтожены в секторе Газа, на Западном берегу, в Турции, Ливане и Катаре. Даже если на выполнение этой цели потребуется несколько лет, она будет достигнута, добавил Бар.

По его словам, спецслужба Израиля провалила свою миссию за день до нападения ХАМАС в начале октября, однако уже извлекает уроки из неудач того дня и использует их в работе.

Ранее в армии обороны еврейского государства заявили, что израильские истребители ликвидировали командира батальона "Шеджайя" радикальной группировки ХАМАС Вессама Фархата, причастного к атаке 7 октября.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей.

Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". В конце октября началась наземная фаза операции. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

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