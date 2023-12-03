В США заявили о риске стратегического поражения Израиля

Фото: AP Photo/Doaa AlBaz

Израиль может понести стратегическое поражение, если не будет предпринимать усилия по защите мирных граждан во время проведения наземной операции в секторе Газа. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин, передает сайт Минобороны США.

"Центром тяжести является гражданское население, и, если вы толкаете его в объятия врага, вы заменяете тактическую победу стратегическим поражением", – отметил он на форуме по нацбезопасности в Калифорнии.

Также, по словам Остина, США считает, что урегулировать конфликт на Ближнем Востоке можно только через создание двух государств, обозначив данный путь "единственно жизнеспособным".

Ранее Ллойд Остин заявил, что США неоднократно говорили Израилю о необходимости защищать гражданское население в секторе Газа. При этом он отметил, что Вашингтон всегда останется близким другом Израиля, а его поддержка "не подлежит обсуждению".



Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств