Более 100 человек погибли при израильском ударе по лагерю на севере Газы – СМИ

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Свыше 100 человек погибли в результате удара Израиля по дому в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Об этом сообщает палестинское агентство Safa.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за сутки с момента прекращения перемирия в секторе Газа нанесла удары по 400 террористическим объектам в анклаве.

1 декабря Израиль сообщил о нарушении гуманитарного перемирия со стороны сектора Газа. Противовоздушная система еврейского государства сбила ракету, которая была выпущена со стороны анклава.

После этого израильская армия возобновила боевые действия против палестинских боевиков. ЦАХАЛ обвинила ХАМАС в нарушении гуманитарной паузы и открыла огонь.

При этом ХАМАС ответственность за возобновление боевых действий возложило на ЦАХАЛ. По словам представителей группировки, Израиль отклонил все предложения для продления перемирия.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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