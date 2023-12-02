Армия Израиля заявила, что за сутки атаковала более 400 целей радикалов в Газе

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки с момента прекращения перемирия в секторе Газа нанесла удары по 400 террористическим объектам в анклаве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Уточняется, что ночью истребители ВВС атаковали свыше 50 целей в ходе масштабной атаки в районе Хан-Юниса, находящегося в южной части Газы.

1 декабря Израиль сообщил о нарушении гуманитарного перемирия со стороны сектора Газа. Противовоздушная система еврейского государства сбила ракету, которая была выпущена со стороны анклава.

После этого израильская армия возобновила боевые действия против палестинских боевиков. ЦАХАЛ обвинила ХАМАС в нарушении гуманитарной паузы и открыла огонь.

При этом ХАМАС ответственность за возобновление боевых действий возложило на ЦАХАЛ. По словам представителей группировки, Израиль отклонил все предложения для продления перемирия.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Вторая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в столицу