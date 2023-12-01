МВД оказало поддержку более 600 россиянам, эвакуированным из сектора Газа

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Сотрудники МВД РФ помогли оформить утраченные документы, а также проконсультировали более 600 россиян, которых эвакуировали из сектора Газа. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"С первых дней прибытия в РФ граждан из сектора Газа МВД России в составе межведомственного оперативного штаба активно принимает участие в эвакуационных мероприятиях", – сказано в сообщении в телеграм-канале.

Ранее пресс-секретарь представительства РФ при палестинской национальной администрации Алия Зарипова сообщила, что почти 200 человек из составленного ранее Россией списка ожидают эвакуацию из сектора Газа. В министерстве иностранных дел РФ уточнили, что всего из Газы удалось вывести и доставить в Москву 762 человека и около 950 обратившихся за эвакуацией.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит свои усилия по освобождению россиян, взятых в заложники радикальным движением ХАМАС, несмотря на возобновление военных действий.

1 декабря стало известно, что ХАМАС не выполнило условия по освобождению из плена большего числа женщин и возобновила ракетный обстрел Израиля. Поэтому в канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху объявили о продолжении военных действий.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".



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