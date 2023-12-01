Представительство РФ в Палестине заявило, что эвакуацию из Газы ждут около 200 россиян

Фото: 123RF/leoaltman

Почти 200 человек из составленного ранее Россией списка ожидают эвакуацию из сектора Газа. Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь представительства РФ при палестинской национальной администрации Алия Зарипова.

До этого в министерстве иностранных дел РФ заявили, что всего из Газы удалось вывести и доставить в Москву 762 человека и около 950 обратившихся за эвакуацией. В их числе не только граждане России, но и члены их семей.

По словам Зариповой, сведений о жертвах среди россиян в секторе Газа на данный момент нет.



До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит свои усилия по освобождению россиян, взятых в заложники радикальным движением ХАМАС, несмотря на возобновление военных действий.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия признательна руководству ХАМАС за освобождение двух российских заложников. Ирина Татти и Елена Труфанова были освобождены 29 ноября вне рамок сделки Израиля и ХАМАС.

1 декабря стало известно, что ХАМАС не выполнило условия по освобождению из плена большего числа женщин и возобновила ракетный обстрел Израиля. Поэтому в канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху объявили о продолжении военных действий.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей.

Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". В конце октября началась наземная фаза операции. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

Вторая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в столицу