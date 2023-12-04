Израиль повысил уровень угрозы для граждан при поездках за рубеж

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Совет национальной безопасности Израиля повысил уровень угрозы для граждан при посещении ряда иностранных государств. Об этом сообщается в заявлении, распространенном канцелярией премьера страны, передает РИА Новости.

"Уровень угрозы для многих стран Западной Европы (включая Великобританию, Францию ​​и Германию), Южной Америки (включая Бразилию и Аргентину), а также для Австралии и России повышен до уровня 2 с рекомендацией проявлять повышенную осторожность", – говорится в сообщении.

Помимо этого, уровень угрозы для стран Африки (включая Южную Африку и Эритрею) и Центральной Азии (включая Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Туркменистан) повысили до уровня 3 с рекомендацией пересмотреть планы в случае поездок в эти страны по несущественным причинам.

Уточняется, что при четвертом уровне гражданам рекомендуется незамедлительно покинуть страну, которая попадает в список угроз. На данный момент такой уровень угрозы есть почти во всех странах Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки, за исключением Саудовской Аравии и ОАЭ.

В совете нацбезопасности Израиля подчеркнули, что с начала операции "Железные мечи" в секторе Газа власти и силовые структуры страны регулярно проводят оценку ситуации с безопасностью в разных странах. Благодаря анализу ситуации были скорректированы уровни угрозы для них.

1 декабря Израиль сообщил о нарушении гуманитарного перемирия со стороны сектора Газа. Противовоздушная система еврейского государства сбила ракету, которая была выпущена со стороны анклава.

После этого израильская армия возобновила боевые действия против палестинских боевиков. ЦАХАЛ обвинила ХАМАС в нарушении гуманитарной паузы и открыла огонь.

При этом ХАМАС ответственность за возобновление боевых действий возложило на ЦАХАЛ. По словам представителей группировки, Израиль отклонил все предложения для продления перемирия.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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