Число жертв в секторе Газа возросло до 15,5 тыс человек

Фото: AP Photo/Ariel Schalit

Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 15 523 человек. О жертвах конфликта на Ближнем Востоке пишет Al Jazeera, ссылаясь на данные министерства здравоохранения Палестины.

В сообщении телеканала также говорится, что в результате атак Израиля пострадали более 41 316 человек.

1 декабря Израиль сообщил о нарушении гуманитарного перемирия со стороны сектора Газа. Противовоздушная система еврейского государства сбила ракету, которая была выпущена со стороны анклава.

После этого израильская армия возобновила боевые действия против палестинских боевиков. ЦАХАЛ обвинила ХАМАС в нарушении гуманитарной паузы и открыла огонь.

При этом движение ХАМАС ответственность за возобновление боевых действий возложило на ЦАХАЛ. По словам представителей группировки, Израиль отклонил все предложения для продления перемирия.



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