В армии Израиля есть погибшие с фамилиями выходцев из СССР – посол

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Среди погибших в ходе боев с радикальной палестинской группировкой ХАМАС есть солдаты ЦАХАЛа с фамилиями выходцев из СССР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла Израиля в РФ Александра Бен Цви.

Дипломат добавил, что не располагает сведениями, есть ли среди погибших бойцов израильтяне с российским гражданством.

"Люди призываются в армию не из-за того, что они россияне. Мы не имеем понятия, у кого гражданство Российской Федерации, Украины, Казахстана, Азербайджана, Соединенных Штатов или Франции", – подчеркнул Бен Цви.

Ранее в министерстве здравоохранения Палестины сообщили, что жертвами израильских ударов по сектору Газа стали 16 248 человек. В ведомстве также рассказали о 43 616 граждан, получивших травмы в результате обстрелов.

До этого пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова сообщила, что с некоторыми гражданами РФ в секторе Газа не получается связаться. Она также добавила, что эвакуация россиян из Газы будет проходить столько времени, сколько понадобиться.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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