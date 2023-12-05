В ХАМАС назвали условия для освобождения оставшихся заложников

Фото: ТАСС/EPA/ATEF SAFADI

Радикальное движение ХАМАС не отпустит оставшихся заложников, а также не будет вести переговоры с израильской стороной, пока она не прекратит агрессию против палестинского народа и сектора Газа. Об этом член политбюро движения Усама Хамдан заявил в обращении, которое транслировал телеканал Al Jazeera.

По последним данным, жертвами израильских ударов по Газе стали 16 248 человек. Еще 43 616 граждан получили травмы в результате обстрелов. При этом 7 600 человек считаются без вести пропавшими.

1 декабря Израиль сообщил о нарушении гуманитарного перемирия со стороны сектора Газа. Противовоздушная система еврейского государства сбила ракету, которая была выпущена со стороны анклава.

После этого израильская армия возобновила боевые действия против палестинских боевиков. ЦАХАЛ обвинила ХАМАС в нарушении гуманитарной паузы и открыла огонь.

При этом движение ХАМАС ответственность за возобновление боевых действий возложило на ЦАХАЛ. По словам представителей группировки, Израиль отклонил все предложения для продления перемирия.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств