Посол Израиля в РФ допустил возобновление режима перемирия с ХАМАС

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Возобновление режима прекращения огня с палестинской радикальной группировкой ХАМАС еще возможно, однако операция ЦАХАЛа будет продолжаться, пока представители группировки не откажутся от военных дел. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла Израиля в РФ Александра Бен Цви.

По его словам, в вопросе возобновления перемирия в первую очередь необходимо понять, что хотят сделать члены ХАМАС.

"Если, например, ХАМАС освободит всех заложников и решит, что он больше не занимается военными делами, то тогда будет о чем говорить. Но пока что, к сожалению, они отказываются от этого", – отметил дипломат.

Бен Цви подчеркнул, что все действия палестинского движения будут встречать соразмерный ответ. Это касается и ведения огня, и обмена заложниками.

"Была формула по заложникам. Они выпускали 10 человек каждый день и за них получали 30 каждый день. Это работало. Не мы же решили эту формулу остановить. Поэтому вопрос в основном не к нам", – добавил израильский посол.

Дипломат заключил, что на сегодняшний день военная операция Израиля нацелена на достижение двух целей – освобождение заложников и уничтожение всех террористических структур ХАМАС.

Ранее движение ХАМАС заявило, что не отпустит оставшихся заложников, а также не будет вести переговоры с израильской стороной, пока та не прекратит агрессию против палестинского народа и сектора Газа.

До этого координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что США сфокусированы на восстановление паузы в боях в секторе Газа и на возобновление обмена пленными.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".