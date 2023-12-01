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01 декабря, 08:12

Политика

Армия Израиля заявила, что возобновила боевые действия в Газе

Фото: ТАСС/AP/Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила боевые действия против ХАМАС в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

Израиль отметил, что ХАМАС нарушил паузу и открыл огонь по израильской территории.

Ранее израильская армия сообщала, что система ПВО Израиля перехватила ракету, которая была запущена со стороны сектора Газа. Незадолго до этого сирены тревоги прозвучали в израильских населенных пунктах около Газы.

До этого СМИ со ссылкой на египетские официальные лица сообщали, что Израиль и радикальная палестинская группировка ХАМАС договорились о продлении перемирия на восьмой день.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Вторая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в столицу

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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