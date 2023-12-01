В армии Израиля сообщили о перехвате ракеты, запущенной со стороны сектора Газа

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Израильская система противовоздушной обороны перехватила ракету, которая была запущена со стороны сектора Газа. Об этом сообщается в телеграм-канале армии обороны Израиля.

Незадолго до этого сирены тревоги прозвучали в израильских населенных пунктах около сектора Газа.

Ранее СМИ со ссылкой на египетские официальные лица сообщали, что Израиль и радикальная палестинская группировка ХАМАС договорились о продлении перемирия на восьмой день.

До этого ХАМАС заявил, что двое мужчин, которые организовали теракт в Иерусалиме, являлись членами военного крыла радикального палестинского движения бригад "Аль-Кассам".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".