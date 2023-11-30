Информации о пострадавших в теракте в Иерусалиме гражданах РФ не поступало

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Информации о россиянах, которые могли пострадать в результате теракта в Иерусалиме, не поступало, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Израиле.

Уточняется, что по состоянию на 10:00 (11:00 мск) такой информации нет.

Теракт произошел 30 ноября на автобусной остановке недалеко от въезда в Иерусалим. Как уточнил командующий Иерусалимским округом Дорон Тургеман, два стрелка открыли огонь по прохожим из пистолета и винтовки M16. В результате их нейтрализовали два солдата и вооруженный житель.

Число жертв стрельбы достигло трех, еще не менее шести человек получили травмы. В медицинской службе Израиля "Маген Давид Адом" уточнили, что погибшей стала молодая женщина. Еще двух пожилых направили в больницу в тяжелом состоянии, там они скончались.

По данным СМИ, первой погибшей было 16 лет. Позже МИД Израиля уточнил, что девушке было 24 года. Также в прессе сообщили, что второй погибшей стала 73-летняя женщина.

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