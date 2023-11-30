Минимум три человека погибли при стрельбе в Иерусалиме – СМИ

Фото: телеграм-канал SHOT

Число жертв стрельбы у въезда в Иерусалим достигло трех, еще не менее шести человек получили травмы. Об этом сообщает The Times of Israel.

В медицинской службе Израиля "Маген Давид Адом" уточнили, что погибшей стала молодая женщина. Еще двух пожилых направили в больницу в тяжелом состоянии, там они скончались.

Среди пострадавших у троих выявили тяжелое состояние, еще трое получили ранения средней и легкой тяжести, пишет издание.

Ситуацию прокомментировал американский диппредставитель в Израиле Джек Лью, который назвал стрельбу омерзительной террористической атакой.

"Мы решительно осуждаем такое жестокое насилие. Мои мысли с семьями жертв, и я выражаю искренние соболезнования всем пострадавшим", – написал он в соцсети X.

Происшествие случилось на автобусной остановке недалеко от въезда в город. Как уточнил командующий Иерусалимским округом Дорон Тургеман, два стрелка были жителями Восточного Иерусалима. По его словам, мужчины открыли огонь по прохожим из пистолета и винтовки M16. В результате их нейтрализовали два солдата и вооруженный житель.

По данным СМИ, первой погибшей было 16 лет. Позже МИД Израиля уточнил, что девушке было 24 года. Также в прессе сообщили, что второй погибшей стала 73-летняя женщина.

Врачи "Маген Давид Адом" добавили, что в результате стрельбы были ранены семь человек. Однако, по некоторым данным, их число уже достигло девяти.

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