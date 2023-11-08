Двое вооруженных в одной из школ Гамбурга оказались учениками – СМИ

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Вооруженными людьми в школе на западе немецкого Гамбурга оказались два ученика, которые, по предварительным данным, угрожали учителю. Об этом сообщает Bild.

"В школе Гамбурга в районе Бланкенезе на Фрамштрассе два ученика в классе, предположительно, угрожали учителю", – говорится в сообщении.

При этом информация о том, являются ли подростки учениками именно этой школы, остается неизвестной. Один из них имел при себе черный пистолет.

По данным издания, в образовательное учреждение уже вошли сотрудники полиции, которые находятся в поисках преступников.

О произошедшем стало известно ранее из сообщений СМИ. В материале говорилось, что в школе забаррикадировались двое мужчин. На фоне произошедшего спецназ Германии начал штурмовать объект.

