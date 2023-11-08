Двое вооруженных мужчин забаррикадировались в одной из школ Гамбурга – СМИ

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Двое вооруженных мужчин забаррикадировались в одной из школ на западе Гамбурга в Германии, сообщает газета Bild.

О мотивах злоумышленников и возможных требованиях пока ничего не известно. Спецназ полиции ФРГ проводит операцию. Он приступил к штурму учебного заведения. Отмечается, что один из мужчин имеет при себе пистолет.

В ночь на 26 октября в американском городе Льюистон мужчина начал стрельбу сразу в нескольких заведениях: в ресторане Schemengees Bar and Grille, магазине Walmart и боулинг-центре Sparetime.

Полиция США разыскивала по подозрению в причастности к стрельбе 40-летнего Роберта Карда. Спустя несколько дней его нашли мертвым.

Новости мира: более 20 человек погибли в результате стрельбы в американском штате Мэн