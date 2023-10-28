Подозреваемого в стрельбе в штате Мэн обнаружили мертвым – СМИ

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Подозреваемого в стрельбе в городе Льюистон американского штата Мэн Роберта Карда обнаружили мертвым. Об этом сообщает издание NBC10 Boston со ссылкой на источник в полиции.

Какие-либо подробности случившегося пока не раскрываются. Официального подтверждения данной информации также пока не было.

В ночь на 26 октября в Льюистоне подозреваемый 40-летний Роберт Кард начал стрельбу сразу в нескольких заведениях – в ресторане, магазине и боулинг-центре. Американские СМИ сообщали, что он ранее грозился устроить стрельбу на военно-тренировочной базе в городе Сако.

В полиции также заявили о его проблемах с психикой, так как Кард жаловался на то, что он "слышит голоса". Губернатора штата Мэн Джанет Миллс заявила, что устроивший стрельбу убил 18 человек. Еще 13 человек получили ранения.

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