Подозреваемый в стрельбе в США угрожал открыть огонь на военной базе – СМИ

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Подозреваемый в стрельбе в американском городе Льюистон (штат Мэн) ранее угрожал, что устроит стрельбу на военно-тренировочной базе в городе Сако, которая находится в том же штате. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на агентство Associated Press (AP), у которого в распоряжении оказались документы сотрудников полиции.

В документе сказано, что Роберт Кард, который, как заявляют СМИ, убил не менее 22 человек и ранил около 60 граждан, из-за проблем с психическим здоровьем сообщал, что собирается устроить стрельбу на базе в Сако, в которой он числится в качестве армейского резервиста. Как утверждают в правоохранительных органах, о проблемах с психикой злоумышленника говорят и его жалобы на то, что он "слышит голоса".

При этом американский телеканал NBC со ссылкой на источники в полиции подчеркнул, что погибших из-за этой стрельбы может быть меньше – примерно от 15 до 20 человек. Кроме того, число пострадавших также может на данный момент превышать реальное количество.

"Пятьдесят человек получили ранения, не все из них получили огнестрельные ранения. По сообщениям источников, некоторые пострадали в результате давки", – заявили в правоохранительных органах.

Как утверждают полицейские, 40-летний Роберт Кард все еще находится на свободе. По информации издания The Washington Post, подозреваемый стрелял из полуавтоматической винтовки типа AR-15, на которой установлен оптический прицел, а также два магазина, что позволяет быстрее перезаряжать оружие.

На данный момент для утонения всех обстоятельств произошедшего подключили Федеральное бюро расследований (ФБР). Президенту США Джо Байдену уже доложили информацию об этом инциденте.

В ночь на 26 октября стало известно, что в городе Льюистон мужчина устроил стрельбу сразу в нескольких заведениях: в ресторане Schemengees Bar and Grille, магазине Walmart и боулинг-центре Sparetime.

Сначала местные СМИ сообщали о 16 погибших, однако потом число жертв возросло до 22. Кроме того, по данным журналистов, различные ранения получили от 50 до 60 человек.

Позже американская полиция установила личность подозреваемого в стрельбе – им оказался 40-летний Роберт Кард.

В посольстве РФ в США сообщили, что следят за ситуацией со стрельбой в Льюистоне. По словам дипломатов, информации о возможных пострадавших гражданах РФ в результате инцидента не поступало.

Новости мира: более 20 человек погибли в результате стрельбы в американском штате Мэн