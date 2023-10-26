По меньшей мере 16 человек погибли в результате стрельбы в американском штате Мэн

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В американском городе Льюистон, штат Мэн, в результате многочисленных перестрелок погибли по меньшей мере 16 человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Кроме того, по информации журналистов, различные ранения получили 50–60 человек. Уточняется, что стрельба произошла в местном баре Schemengees и боулинг-центре Sparetime Recreation.

Губернатор штата Джанет Миллс призвала жителей данного района следовать указаниям государственных и местных правоохранительных органов. Полицейским пока все еще не удалось задержать стрелка.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в египетской Александрии погибли двое туристов из Израиля и египтянин. По данным СМИ, огонь по одной из туристических групп из Израиля открыл полицейский.

До этого пять человек получили травмы после стрельбы недалеко от университета в американском Балтиморе.

Устроивший стрельбу в Брюсселе был убит при задержании