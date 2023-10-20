20 октября, 21:24Происшествия
Суд арестовал мужчину, устроившего стрельбу в ТЦ в Восточном Бирюлеве
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Суд принял решение отправить под стражу мужчину, который устроил стрельбу в торговом центре в Восточном Бирюлеве в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
"С учетом позиции Нагатинской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 35-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.
Прокуратура продолжает контролировать расследование уголовного дела.
О произошедшем в ТЦ стало известно 18 октября. Стрельбе предшествовал конфликт между обвиняемым, женщиной и группой лиц. Один из находившихся на месте происшествия пострадал, его госпитализировали.
Позже выяснилось, что стрельбу устроил уроженец Азербайджана, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбудили уголовное дело о покушении на убийство.
"Московский патруль": стрельба произошла в ТЦ на улице Михневской
Читайте также