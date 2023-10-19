Подозреваемым в убийстве родственников рок-музыканта Намина стал его сын – СМИ

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Подозреваемым в убийстве родственников рок-музыканта Стаса Намина в подмосковном поселке Крюково стал его приемный сын Роман Микоян, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник СМИ заявил, что Микоян (родной сын бывшей жены Намина от ее предыдущего брака, которого музыкант усыновил много лет назад) сам обратился в полицию и признался в совершении убийства родного сына музыканта от третьего брака 30-летнего Артема Микояна и его тещи.

"Молодого человека и пожилую женщину зарезали, нанеся множество ударов ножом. Также на телах предварительно обнаружены травмы, которые наносились молотком", – сообщил источник в правоохранительных органах.

Полицейские смогли задержать приемного сына музыканта, однако пока не выяснили мотивы преступления. Следователи продолжают работать на месте происшествия.

Сам Намин рассказал, что приемный сын "всегда был отморозком". Он подчеркнул, что не общался с ним много лет и никогда не считал его родственником.

"Я сам только что узнал об этом, это страшная трагедия! Рома никогда не был моим сыном, он сын моей бывшей жены Галины от ее первого брака. Он всегда был отморозком и мерзким человеком. Я с ним много лет не общаюсь, так как он всегда был недостойным и низким. Он не был мне родственником никогда", – передает "Газета.ру" слова рок-музыканта.

Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранениями нашли в частном доме в Истре. Следователи подтвердили, что подозреваемым в совершении преступления является их родственник. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.