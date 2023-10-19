В Подмосковье найдены тела сына и тещи рок-музыканта Стаса Намина – СМИ

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Следствие возбудило уголовное дело по факту убийства двух человек в Истре, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета по Московской области.

"Следователем следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в частном домовладении в деревне Крюково тел пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранениями (пункт "а" часть 2 статья 105 Уголовного кодекса Российской Федерации)", – отметили в ведомстве.

По данным СК, правоохранители задержали по подозрению в совершении преступления их родственника. В настоящее время следствие и криминалисты проводят осмотр. Кроме того, специалисты изъяли смывы вещества бурого цвета, нож, молоток и одежду. Также назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая судебная экспертизы.

В свою очередь, прокуратура Истры взяла на контроль ход и результаты расследования дела по факту убийства двух человек, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Подмосковья.

Там же уточнили, что тела женщины 1938 года рождения и ее 30-летнего внука были найдены в ночь на 19 октября. По данным ведомства, в ближайшее время суд совместно с прокуратурой рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому в совершении убийства меры наказания.

По данным СМИ, убитыми оказались сын и теща рок-музыканта, основателя групп "Парк Горького" и "Цветы" Стаса Намина.

"Режиссер Артем Микоян и его бабушка Полина Ткаченко найдены с множественными ножевыми ранениями на даче", – сообщает Life.ru.

В издании добавили, что инцидент произошел вечером 18 октября. При этом эксперты не обнаружили следы борьбы. Также в доме все вещи остались на своих местах.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали жителя Пензы по подозрению в убийстве девушки. Следствие установило, что вечером 10 октября в подъезде дома на улице Рахманинова 26-летний мужчина в состоянии опьянения поссорился со своей 17-летней знакомой.

По данным СК, во время конфликта на площадке пятого этажа мужчина толкнул девушку и она упала в проем между лестничными маршами. От полученных травм она скончалась. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").