Дело о покушении на убийство возбудили после стрельбы в Восточном Бирюлеве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Нагатинский межрайонный следственный отдел СУ по ЮАО ГСУ СК России по городу Москве возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Восточном Бирюлеве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного СК.

Уголовное дело завели по статье 30 и статье 105 УК РФ "Покушение на убийство". Главным фигурантом является уроженец Азербайджана 1987 года рождения, уточнили в СК.

Следователи считают, что утром 18 октября мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Находясь в торговом центре на Михневской улице в Москве, он поссорился с незнакомым мужчиной и выстрелил в него не менее трех раз из огнестрельного оружия ограниченного поражения.

Потерпевший 1995 года рождения получил ранение головы и туловища. Его доставили в больницу, где ему уже оказали медпомощь.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в стрельбе уже задержали. Указывалось, что инцидент произошел в Восточном Бирюлеве. Словесный конфликт между мужчиной, женщиной и группой граждан, состоящих из трех человек, закончился стрельбой.

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