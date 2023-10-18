В Москве задержали двух несовершеннолетних по подозрению в организации драк

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Двух несовершеннолетних подозревают в организации драк на территории Москвы и Химок. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного СК России.

Следователи установили, что с сентября по октябрь 2023 года подозреваемые в составе группы провоцировали конфликты, а затем нападали на незнакомых сверстников и избивали их. Все происходило в торговом центре на Ходынском бульваре и в учебном заведении в Химках.

Свои действия они снимали на видео и распространяли в социальных сетях, уточнили в столичном СК.

В рамках уголовного дела, возбужденного по статье 213 УК РФ "Хулиганство", расследуется четыре эпизода противоправных действий. Двое фигурантов уже задержаны.

Сейчас следователи проверяют законность получения подозреваемыми гражданства России. Кроме того, продолжается поиск возможных соучастников конфликтов, а также проверка фигурантов дела на аналогичные правонарушения.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали одного из фигурантов уголовного дела о нападениях на прохожих. Уголовное дело было возбуждено после публикации в Сети видеороликов с кадрами избиений случайных людей возле торговых центров и метро.

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