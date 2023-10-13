Жителя Пензы задержали по подозрению в убийстве девушки

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Правоохранители задержали жителя Пензы по подозрению в убийстве девушки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

По данным следствия, вечером 10 октября в подъезде дома, расположенного на улице Рахманинова в Пензе, 26-летний мужчина, находившийся в состоянии опьянения, и его 17-летняя знакомая поссорились. Во время конфликта на площадке пятого этажа подозреваемый толкнул девушку и она упала в проем между лестничными маршами. От полученных травм она скончалась.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). С мужчиной проводятся следственные действия, а также решается вопрос о предъявлении ему обвинения в убийстве и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в расчленении женщины на северо-западе Москвы. Он признал свою вину и раскаялся.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

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