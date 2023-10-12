12 октября, 17:11Происшествия
Задержан подозреваемый в расчленении женщины на северо-западе Москвы
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в расчленении женщины на северо-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного следственного управления СК РФ.
В скором времени подозреваемого доставят в московское подразделение СК, где следователи начнут допрос.
По данным следствия, 11 октября в ванной комнате квартиры дома, расположенного на улице Фабрициуса, нашли расфасованные по пакетам части женского тела. Там же обнаружили и предполагаемое орудие преступления – режущий инструмент.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").
Ранее полицейские задержали 20-летнего молодого человека, которого подозревают в избиении мужчины около столичного торгового центра "Афимолл Сити".
Установлено, что неизвестные избили мужчину около ТЦ, в результате случившегося потерпевший погиб.
Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего").
"Московский патруль": полиция задержала подозреваемого в убийстве около ТЦ
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