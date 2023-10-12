Задержан подозреваемый в расчленении женщины на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в расчленении женщины на северо-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного следственного управления СК РФ.

В скором времени подозреваемого доставят в московское подразделение СК, где следователи начнут допрос.

По данным следствия, 11 октября в ванной комнате квартиры дома, расположенного на улице Фабрициуса, нашли расфасованные по пакетам части женского тела. Там же обнаружили и предполагаемое орудие преступления – режущий инструмент.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

Ранее полицейские задержали 20-летнего молодого человека, которого подозревают в избиении мужчины около столичного торгового центра "Афимолл Сити".

Установлено, что неизвестные избили мужчину около ТЦ, в результате случившегося потерпевший погиб.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего").

"Московский патруль": полиция задержала подозреваемого в убийстве около ТЦ