Задержан подозреваемый в убийстве мужчины около ТЦ "Афимолл Сити" в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Правоохранители задержали 20-летнего молодого человека, которого подозревают в избиении мужчины около столичного торгового центра "Афимолл Сити". Об этом сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по Москве.

В ведомстве добавили, что в ближайшее время его доставят в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

В столичной прокуратуре добавили, что расследование уголовного дела, а также привлечение фигуранта к уголовной ответственности находится на контроле надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что неизвестные избили мужчину в ходе драки около столичного торгового центра "Афимолл Сити". В результате случившегося мужчина погиб.

Конфликт случился между 4 мужчинами, в ходе которого один из них нанес удары двум мужчинам.