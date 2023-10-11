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Задержан подозреваемый в убийстве мужчины около ТЦ "Афимолл Сити" в Москве
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Правоохранители задержали 20-летнего молодого человека, которого подозревают в избиении мужчины около столичного торгового центра "Афимолл Сити". Об этом сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по Москве.
В ведомстве добавили, что в ближайшее время его доставят в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
В столичной прокуратуре добавили, что расследование уголовного дела, а также привлечение фигуранта к уголовной ответственности находится на контроле надзорного ведомства.
Ранее сообщалось, что неизвестные избили мужчину в ходе драки около столичного торгового центра "Афимолл Сити". В результате случившегося мужчина погиб.
Конфликт случился между 4 мужчинами, в ходе которого один из них нанес удары двум мужчинам.
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