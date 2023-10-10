Прокуратура Хабаровского края начала проверку после избиения мальчика в школе

Фото: телеграм-канал Readovka

В Сеть попало видео, на котором в поселке Заветы Ильича Советско-Гаванского района Хабаровского края третьеклассник избил одноклассника. Региональная прокуратура начала проверку, сообщает телеканал "360".

На кадрах видно, как мальчик в кадетской форме бросал на пол своего одноклассника, бил свернутым пенным ковриком, хватал за тело и, прокручивая в воздухе, опрокидывал. Остальные дети наблюдали за избиением, а видео сняла одна из девочек.

В ведомстве прокомментировали, что, предварительно, состояние пострадавшего удовлетворительное. Сейчас он проходит медосвидетельствование.

Проверку проводят сотрудники Советско-Гаванской городской прокуратуры, в случае необходимости примут меры прокурорского реагирования.

Директор школы, в которой случилось избиение, в беседе с RT рассказала, что нападавший мальчик стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Он хулиганил и раньше, но такой агрессии не было ни разу.

Его характер она оценила как неуравновешенный. Родители остальных детей просили перевести мальчика в другую школу, однако в настоящее время решается вопрос о переводе третьеклассника на домашнее обучение.

Ранее сообщалось, что мальчик, которого жестоко избили на севере Москвы, скончался в больнице.

Подозреваемый задержан. Изначально уголовное дело возбудили по части 1 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека"), но после гибели подростка, по данным СК, фигуранту предъявят обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ. Максимальное наказание – 15 лет лишения свободы.

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