Школьник в Татарстане избил младшеклассников

Фото: телеграм-канал Readovka

Школьник в селе Чукалы Дрожжановского района Татарстана избил младшеклассников, сообщает телеканал "360".

Видео с избиением учеников младших классов оказалось в Сети. На кадрах запечатлено, как старшеклассник бьет детей в живот, из-за чего они сгибались от боли, но терпели и снова вставали.

"По поручению министра (образования и науки Татарстана Ильсура Хадиуллина. – Прим. ред.) создана рабочая комиссия, которая занимается проверкой фактов, заснятых на видео, по итогам которой будут приняты надлежащие меры", – заявила руководитель пресс-службы министерства образования и науки республики Алсу Мухаметова.

По словам Мухаметовой, данный инцидент взят на личный контроль Хадиуллина.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ завел уголовное дело после поочередного избиения подростками молодого человека с инвалидностью в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа. Следствие установило, что пострадавшего силой держали в помещении и избивали. Однако через некоторое время он смог сбежать. Дело возбуждено по статье "Истязание, совершенное группой лиц".



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