СК возбудил уголовное дело об избиении школьника-инвалида в Югре

Фото: Следственный комитет РФ

Следователи завели уголовное дело после поочередного избиения подростками молодого человека с инвалидностью в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

До этом СМИ сообщали, что несколько молодых людей обманом заманили 18-летнего юношу-инвалида в квартиру, где нанесли серьезные травмы в связи с давней ссорой. По информации следствия, его силой держали в помещении и избивали, однако через некоторое время жертве удалось сбежать.

После проведенной проверки следователи решили возбудить уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ ("Истязание, совершенное группой лиц").

Как утверждают в СК, в квартире были школьники 12–19 лет, их личности удалось установить. Сейчас подростков допрашивают следователи.

"Действиям каждого из них будет дана правовая оценка", – отметили в ведомстве.

Ранее следователи организовали проверку после публикации в соцсетях информации об избиении инвалида в центре Барнаула. Жительница столицы опубликовала сообщение в Сети о том, что ее родственник, который является инвалидом, увидел на улице жестокое обращение отца с ребенком. Он якобы подошел к ребенку и спросил, кем ему является взрослый мужчина. Отец мальчика же в ответ избил инвалида.

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