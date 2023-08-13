Третий обвиняемый в избиении участника СВО сам сдался полиции

Фото: пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю

Третий обвиняемый в избиении в Забайкальском крае пострадавшего в боевых действиях участника спецоперации явился в полицию и сдался. Об этом сообщается на сайте МВД РФ по региону.

43-летний мужчина был задержан. Сейчас с ним работают правоохранители. В скором времени злоумышленник будет передан следственным органам.

В ведомстве добавили, что правоохранители в течение недели проводили оперативно-розыскные мероприятия по задержанию мужчины. Для розыска МВД использовало весь личный состав пункта полиции по Нерчинско-Заводскому району и привлекло опытных оперативников уголовного розыска.

"Прочесывались лесные массивы, проверялись дома и строения в близлежащих селах. Параллельно сотрудники полиции проводили работу с местными жителями и родственниками злоумышленника, которые могли обладать информацией о местах его возможного нахождения", – говорится в сообщении.

6 августа стало известно, что компания пьяных людей напала на мужчину, являющегося ветераном СВО. Она повредила ему автомобиль в Нерчинско-Заводском районе Забайкалья. Конфликт произошел в одном из кафе.

Полиция задержала одного из участников нападения на инвалида, получившего ранение в зоне проведения спецоперации. В отделение полиции был доставлен 27-летний мужчина. Спустя время следователи задержали второго подозреваемого.

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