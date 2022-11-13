15:35Происшествия
СК организовал проверку по факту избиения инвалида в центре Барнаула
Фото: телеграм-канал SHOT
Следователи организовали проверку после публикации в соцсетях информации об избиении инвалида в центре Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.
Жительница столицы опубликовала сообщение в Сети о том, что ее родственник, который является инвалидом, увидел на улице жестокое обращение отца с ребенком. Он якобы подошел к ребенку и спросил, кем ему является взрослый мужчина. Отец мальчика же в ответ избил инвалида.
По данным СК, пострадавший получил травмы и гематомы.
"В ходе проверочных мероприятий следователям СК предстоит выяснить обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – говорится в сообщении.
Ранее следователи организовали проверку по факту избиения матерью маленького ребенка за отказ идти в церковь в городе Радужном в ХМАО. В Сети появилось видно, на котором женщина силой пыталась вытащить дочь из коляски, чтобы пойти в церковь. При этом она била ребенка по голове.
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