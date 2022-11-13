СК организовал проверку по факту избиения инвалида в центре Барнаула

Фото: телеграм-канал SHOT

Следователи организовали проверку после публикации в соцсетях информации об избиении инвалида в центре Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

Жительница столицы опубликовала сообщение в Сети о том, что ее родственник, который является инвалидом, увидел на улице жестокое обращение отца с ребенком. Он якобы подошел к ребенку и спросил, кем ему является взрослый мужчина. Отец мальчика же в ответ избил инвалида.

По данным СК, пострадавший получил травмы и гематомы.

"В ходе проверочных мероприятий следователям СК предстоит выяснить обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – говорится в сообщении.

Ранее следователи организовали проверку по факту избиения матерью маленького ребенка за отказ идти в церковь в городе Радужном в ХМАО. В Сети появилось видно, на котором женщина силой пыталась вытащить дочь из коляски, чтобы пойти в церковь. При этом она била ребенка по голове.



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