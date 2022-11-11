Следователи проверят сообщения об избиении матерью ребенка в ХМАО

Фото: телеграм-канал Baza

Следователи проверят информацию об избиении матерью маленького ребенка за отказ идти в церковь в городе Радужном в ХМАО, сообщает региональное управление СК.

Ведомство выясняет все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором женщина силой пытается вытащить дочь из коляски, чтобы пойти в церковь, а также бьет ребенка по голове. Все это сопровождается нецензурной лексикой и криками.

На кадрах видно, как мать бьет ребенка в коляске за отказ войти в храм. Затем она ругает девочку за то, что та убегала из церкви и неправильно крестилась. После этого женщина обращается уже к обоим детям. Мать возмущается их поведением в храме и приходит к выводу, что детям стоит ограничить время просмотра мультфильмов вечером, чтобы утром без опозданий попасть на служение.

Глава города Радужного Наталья Гулина рассказала, что дело находится на особом контроле прокурора и органов опеки. По ее словам, к семье уже выезжали с проверкой, составлен акт о жилищных условиях.

В полиции сообщили, что женщине грозит административное наказание по факту неисполнения обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних либо уголовное наказание.

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